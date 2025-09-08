

「Burlesque」※英国公演オリジナル・ウエストエンドキャストによるもの

ミュージカル『バーレスク』日本キャスト版の上演が、2026年5〜8月に、東京・東急シアターオーブ、大阪・梅田芸術劇場メインホール、福岡・博多座の３都市で決定した。

【動画】ミュージカル『バーレスク』日本キャスト版 スポット映像

今夏ウエストエンドを熱狂させた新作ミュージカル『バーレスク』が、日本キャストの歌声と共に新たな幕を開ける。

本作は、2010年に公開されたクリスティーナ・アギレラ主演のミュージカル映画「バーレスク」を元にした新作ミュージカル。同映画は、第68回ゴールデングローブ賞で最優秀主題歌賞を受賞し、作品賞にもノミネートされた。また、メインテーマ曲を含む複数の楽曲がYouTube で5,000万回以上の再生数を誇り、今も世界中で愛され続けている。

舞台化に際して、脚本には映画版の脚本・監督も務めたスティーヴン・アンティン、演出・振付には米国歌手・ラッパー・振付家と多彩な才能を発揮するトドリック・ホールが参画。さらに音楽は、映画版主演のクリスティーナ・アギレラをはじめ豪華制作陣が結集。代表曲として名高い「Welcome to Burlesque」「Express」「Show Me How You Burlesque」に加え、舞台オリジナルの新曲も多数盛り込まれた。

豪華絢爛な舞台セットと艶やかな衣装でまさに誘惑の楽園を出現させた本作は、ミュージカルの本場英国・ウエストエンドで3か月の期間限定公演として本年7月に開幕するやいなや連日熱狂的な喝采を浴び、先日9月6日に惜しまれながら終幕したばかり。そして2026年5月、新たな日本キャスト陣と共に、初の海外公演の幕開けを迎える。