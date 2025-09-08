プロゴルファー・菅沼菜々、乃木坂46神宮ライブへ参戦 メンバーとの記念写真に反響「すっかり溶け込んでいますね！」
女子プロゴルファーの菅沼菜々が7日、東京・明治神宮野球場で開催された「乃木坂46 真夏の全国ツアー2025」東京公演を観覧したことを、自身のインスタグラムで報告。ライブ後に公開された記念写真には菅沼の姿も収められており、ファンから驚きと称賛の声が寄せられている。
【写真】菅沼菜々も観覧した乃木坂46「真夏の全国ツアー2025」ファイナル ライブフォト（51枚）
菅沼はこの日、「ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント」に出場。早朝4時半に起きて18ホールを回った後、試合を終えてそのまま神宮球場に駆けつけたことを明かし、「試合終わりにまたまた今年も神宮お邪魔させていただきました！ 4時半起きからの18ホール回って試合してガンダで行ったのにまだ眠くない、アドレナリン出まくってる。笑」と充実感をにじませた。
さらに「みんな可愛くて、一人一人が本当にヒロインでした。また来週から頑張る活力もらえて、また頑張れます。乃木坂ちゃんは私のヒーローです」とグループへの思いを熱くコメント。ライブTシャツの色を合わせて参加したといい、「ひと夏の長さよりと、ありがちな恋愛、良すぎた」と楽曲の感想も添えた。
インスタグラムに投稿された集合ショットには、乃木坂46メンバーに囲まれて笑顔を見せる菅沼の姿も。グループのメンバーに自然に溶け込んでいる様子が印象的だ。
この投稿にファンからは「一瞬全員が乃木坂メンバーと思いました」「ななちゃんセンター」「格好がメンバー化しすぎてて凄い」「新メンバーがいきなりセンターかと思わせるぐらい、すっかり溶け込んでいますね！」といったコメントが相次いで寄せられている。
引用：「菅沼菜々」インスタグラム（＠nanasuganuma_official）
【写真】菅沼菜々も観覧した乃木坂46「真夏の全国ツアー2025」ファイナル ライブフォト（51枚）
菅沼はこの日、「ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント」に出場。早朝4時半に起きて18ホールを回った後、試合を終えてそのまま神宮球場に駆けつけたことを明かし、「試合終わりにまたまた今年も神宮お邪魔させていただきました！ 4時半起きからの18ホール回って試合してガンダで行ったのにまだ眠くない、アドレナリン出まくってる。笑」と充実感をにじませた。
インスタグラムに投稿された集合ショットには、乃木坂46メンバーに囲まれて笑顔を見せる菅沼の姿も。グループのメンバーに自然に溶け込んでいる様子が印象的だ。
この投稿にファンからは「一瞬全員が乃木坂メンバーと思いました」「ななちゃんセンター」「格好がメンバー化しすぎてて凄い」「新メンバーがいきなりセンターかと思わせるぐらい、すっかり溶け込んでいますね！」といったコメントが相次いで寄せられている。
引用：「菅沼菜々」インスタグラム（＠nanasuganuma_official）