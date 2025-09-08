170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、爽やか最新お天気コーデが話題「どれもキュートすぎ」
「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が、8日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ衣装ショットを披露した。
【別カット】穂川果音の抜群スタイルが際立つ衣装カット（ほか10枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川は、普段から圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。今回の投稿では、9月3日〜5日までの間に着用した衣装ショットを「雨が降ったり、暑くなったりと忙しい天気でしたね〜 今週は前線の影響で雨の降るエリアが徐々に増えて少し季節が進みそうですよ」のコメントとともに公開。
デニムスカート＆ノースリーブのトップスや花柄のロングスカート＆ベージュのブラウスなど様々なコーデが収められており、どのカットでも穂川のスタイルのよさが際立っている。
コメント欄でも彼女に魅了されたファンから「なんと言う美しさ」「どれもキュートすぎて」「爽やかで涼しげな果音さんに癒やされます」などの声が上がっていた。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
【別カット】穂川果音の抜群スタイルが際立つ衣装カット（ほか10枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川は、普段から圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。今回の投稿では、9月3日〜5日までの間に着用した衣装ショットを「雨が降ったり、暑くなったりと忙しい天気でしたね〜 今週は前線の影響で雨の降るエリアが徐々に増えて少し季節が進みそうですよ」のコメントとともに公開。
コメント欄でも彼女に魅了されたファンから「なんと言う美しさ」「どれもキュートすぎて」「爽やかで涼しげな果音さんに癒やされます」などの声が上がっていた。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）