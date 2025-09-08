◇MLB ドジャース5-2オリオールズ(日本時間8日、オリオール・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手がオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者ホームランとなる第47号、3回の第2打席には2打席連発の第48号を放ちました。

今季4試合目となる1試合2本塁打を記録した大谷選手。ナ・リーグ本塁打王争いでトップを走るフィリーズのカイル・シュワバー選手まで、あと1本に迫りました。

今季出場140試合目で48本に到達した大谷選手は、昨季記録した自己最高の54本塁打まではあと6本です。チームの残り19試合すべてに出場して仮に同じペースでホームランを放った場合はあと6.5本を上乗せできるため、自己最多記録更新も夢ではありません。

また、大谷選手が放った先頭打者ホームランはこの試合が今季12本目です。この日はチームの連敗を5で止めましたが、今季大谷選手が先頭打者本塁打を記録した試合にドジャースは8勝4敗で勝率.667と高い数字をマークしており、この数字は今季の勝率.552を上回っています。

シーズン終盤戦、チームを勝利に導く大谷選手の活躍が今後も注目されます。

▽大谷翔平選手 先頭打者本塁打を記録した試合の勝敗と対戦相手

4/17 ○8-7 ロッキーズ4/30 ○15-2 マーリンズ5/15 ○9-3 アスレチックス5/26 ●1-3 メッツ5/27 ○7-2 ガーディアンズ5/31 ○8-5 ヤンキース6/15 ○11-5 ジャイアンツ6/28 ○5-4 ロイヤルズ7/9 ●1-3 ブリュワーズ7/27 ●2-4 レッドソックス8/11 ●4-5 ブルージェイズ9/8 ○5-2 オリオールズ