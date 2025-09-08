水瀬いのり、この10年で心境の変化 『My Girl』登場で伊達さゆり・山口陽世ら魅力語る
女性声優のビジュアルブック「My Girl」シリーズの最新号が9月11日に発売される。表紙は水瀬いのりが登場し、この10年での心境の変化などを深掘りしたロングインタビューが掲載される。
【写真】足細すぎ！超ミニパンツ姿の水瀬いのり
また、特別企画「私の好きな水瀬いのりの1曲」と題したコーナーでは、上ちゃん（マキシマム ザ ホルモン、来栖りん、伊達さゆり、山口陽世（日向坂46）が、歌手・水瀬いのりや楽曲の魅力を語っている。
そして、先行カットを公開。モノトーンのコーディネートによる撮り下ろしは、今年12月にアーティスト活動10周年を迎える彼女の今の魅力が詰まった姿・表情が写し出されている。
2nd COVER SPECIAL（裏表紙＋16ページ特集）には、楠木ともりが登場。さらに前号「My Girl vol.43」に続き、2号連続特集となるTVアニメ『カッコウの許嫁 Season2』から東山奈央と小原好美の独占コラボが実現。そのほか、花井美春、青木陽菜、大熊和奏、鈴原希実、松田彩音ら注目の声優たちの撮り下ろし＋インタビューが掲載されている。
