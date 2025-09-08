HANA、新MVでシリアスな新境地に挑戦 新曲「BAD LOVE」配信開始
BMSG × ちゃんみなによるガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』から誕生した7人組ガールズグループ・HANAが、9月8日に新曲「BAD LOVE」を配信リリースした。あわせて、ミュージックビデオも公開された。
【動画】シリアスな新境地に挑戦 HANA「BAD LOVE」ミュージックビデオ
HANAは、ラッパー／シンガーのちゃんみながプロデュースを手がけるグループ。2ndシングル「Blue Jeans」では、2025年9月8日付のオリコン週間ストリーミングランキングにて女性グループ史上初の7週連続1位を達成し、大きな注目を集めてきた。
その注目作に続く新曲「BAD LOVE」は、メンバーのJISOOとMOMOKAが作詞に参加し、NAOKOが振付を中心となって制作。メンバーの思いが込められた楽曲で、「許したいけど許せない」純粋な葛藤をストレートに描いたメッセージ性の強い内容となっている。力強いサビではMAHINAがメインボーカルを務めており、印象的なキラーチューンに仕上がっている。
同時公開されたミュージックビデオでは、廃墟に囚われたメンバーをMAHINAが中心となって救い出していくというストーリーテリングが展開される。追い詰められた状況下で見せるシリアスかつクールな表情や、細部までこだわった演技が際立ち、HANAにとって新たな表現への挑戦となっている。メンバーそれぞれが抱える“許せない何か”に対する葛藤が込められた同作は、グループの進化を象徴する映像作品となっている。
