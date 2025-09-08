「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ銀座高須クリニック杯」

１号艇の渡辺優美（３２）＝福岡・１０５期・Ａ１＝がイン逃げで今年４回目の優勝を飾った。通算では１９回目、江戸川は初優出で初Ｖとなった。２着は１周２Ｍで浜田亜理沙（埼玉）、中田夕貴（埼玉）の競り合いを差した長嶋万記（静岡）、３着は浜田が入った。

渡辺の圧勝だった。江戸川は２０年１１月以来の出場だったが、優勝戦１号艇を獲得。この日は１１Ｒからホーム向かい風に変わり、「初めての条件だったのでやめてよ、やめてよと思った。緊張しました」と言いながらも会心の逃げを披露。「江戸川を制覇できるチャンスはなかなかない。最近は戸田とか住之江とか結構な難水面も攻略できているし、武器になりますね」と胸を張る。

この優勝で獲得賞金は女子の４位に浮上。「うれしいですね。（地元）福岡のチャレンジカップ（１１月２５〜３０日）に向けて盛り上げて行きたいし、女子戦は全部取るつもり。一般戦もですけど」と、クラシックの出場権につながる年間Ｖ６も視野に入れている。「筋トレで体幹を鍛えているのが大きいと思っている。とにかく強さを求めて行きます」と、上だけを見つめている。