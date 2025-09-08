¡Ú¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡Û¥Í¥Ã¥ÈÂçÉÔÉ¾¡Ö¤Ï¤¡¡©¡×¡Ö¥¯¥½¥À¥»¥§¡×¾®ÎÓÂëÇ·»á¤¬£Ô£Ö¤Ç¥¹¥í¡¼¥¬¥óÏ¢È¯¤â¹óÉ¾¢ª¡ÖÌµÍý¤À¤í£÷¡×¡ÖÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¡×¡Ö¥¦¥±¤ë£÷¡×¡Ö£Î£Ï¼«Ì±¡×¼ã¼ê¥Û¡¼¥×¤¬»È¤¤¸Å¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥É¤ò
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬£·ÆüÌë¤Ë¼Ç¤É½ÌÀ¤·¡¢¼¡´ü¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤µ¤ì¤ë¾®ÎÓÂëÇ·»á¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡Ö£Ï£Î£Å¼«Ì±¡×¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤¬¼Ç¤É½ÌÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Ö¼«Ì±ºÆÀ¸¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¼ã¼ê¤â£Ï£Î£Å¼«Ì±¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤òºî¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬³Æ¶ÉÈÖÁÈ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢£¸ÆüÍ¼Êý¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£å£ö£å£ò£ù¡¥¡×¤Ë½Ð±é¤·¡Ö°ìËç´ä¤È¤Ê¤ì¤ë£Ï£Î£Å¼«Ì±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡À¤Âå¸òÂå¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦¤¬¡¢´ú¤Ë·Ç¤²¤¿¡Ö£Ï£Î£Å¼«Ì±¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê»È¤¤¸Å¤µ¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¡Ä¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö£Ï£Î£Å¼«Ì±£÷¤Ï¡©¡×¡Ö¤â¤¦Ê¬Îö¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¡ÌµÍý¤À¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¡Ö£Î£Ï¼«Ì±¡×¡Ö£ï£î£å¼«Ì±¡¡¥¦¥±¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Û¤«¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î°Õ¸«¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡Ö¥À¥µ¤¤£÷¡×¡Ö£Ï£Î£Å¼«Ì±¤Ã¤Æ¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÇÁð¡×¡Ö¥ï¥ó¼«Ì±¤Æ²¿¡Ä¡©¡×¡Ö¥¯¥½¥À¥»¥§¡×¡Ö¥ï¥ó¼«Ì±¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤¿Çö¤Ã¤Ú¤é¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤À¤±¤ÎÀ¯¼£¤ËÌá¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¥ï¥ó¤Ä¤±¤ê¤ã¤¨¤¨¤Ã¤Æ¤â¤ó¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡×¡ÖµÄ°÷¤¬¤½¤ó¤Ê·Ú¤¤¸ÀÍÕ»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤¢¤«¤ó¤Î¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î¡×¡Ö£Ï£Î£Å¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÌµÍý¤À¤í¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¹óÉ¾¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£»¿Æ±¡¦¶¦´¶¤ÎÅê¹Æ¤Ï¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¡£