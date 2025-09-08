9月に入って1週間が経ちましたが、関東地方などでは、きょうも晴れて厳しい暑さが続いています。

各地の最高気温は、▼甲府37.7℃、▼名古屋36.3℃、▼さいたま36.0℃、▼東京35.0℃となっています。東京では5日ぶりの猛暑日に。また今年に入って29日目。9月としても4日目と、いずれも過去最多を更新しています。日中晴れ間のあった太平洋側を中心に気温が上がりました。

一方、日本海側では午前を中心に活発な雨雲がかかり続け、大雨となったところがありました。雨を降らせた要因は、秋雨前線。あすにかけて本州付近をゆっくり南下し、停滞する見込みです。前線やそこに流れ込む暖かく湿った空気の影響で、あすも変わりやすい天気となりそうです。

今夜も、日中気温が上がった関東地方などで局地的に雨雲が湧くでしょう。天気の急変に注意が必要です。あすは午後を中心に大気の状態が不安定。東北から九州の広い範囲に雨雲が湧く見込みです。その後、夜にかけて、日本海側にはまとまった雨雲がかかるでしょう。ただ、あすも日中晴れ間のある地域を中心に気温が上がります。

【9日、各地の予想最高気温】

札幌 ：28℃ 釧路 ：21℃

青森 ：28℃ 盛岡 ：30℃

仙台 ：29℃ 新潟 ：31℃

長野 ：32℃ 金沢 ：32℃

名古屋：37℃ 東京 ：33℃

大阪 ：35℃ 岡山 ：35℃

広島 ：34℃ 松江 ：30℃

高知 ：34℃ 福岡 ：34℃

鹿児島：33℃ 那覇 ：33℃

あさって以降も秋雨前線が本州付近に居座るため、大気の不安定な状態が続く見込みです。特に水曜日から木曜日は雨の降り方に注意が必要で、あさって水曜日は次第に西から本降りの雨。午後には北日本・東日本にも雨の範囲が広がるでしょう。木曜日にかけて、日本海側を中心に活発な雨雲がかかりそうです。また木曜日の午後は、関東地方でも雨脚の強まる時間帯がありそうですので、雨の降り方にご注意ください。

この雨で、厳しい暑さも一旦少しトーンダウンする見込み。東京の予想最高気温は、11日（木）・12日（金）ともに30℃となっています。ただ、その後天気の回復と共に、厳しい暑さも戻ってくるでしょう。15日（月）には、名古屋で再び猛暑日予想となっています。

まだまだ厳しい暑さ、そして今後の雨の降り方にご注意ください。