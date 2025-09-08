LUNA SEA・真矢（55） 脳腫瘍を公表　2020年には大腸がんのステージ4が発覚　「真矢の帰りを信じて待っています」メンバーがエール

LUNA SEAの真矢さん（55）が脳腫瘍であることを公表。闘病への決意を明かしました。

真矢さん（公式サイトより）：

僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました。

5人組ロックバンド・LUNA SEAのドラマーとして活躍する真矢さんが、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表しました。

さらに真矢さんは、2020年に大腸がんのステージ4が発覚したことも併せて公表。

大腸がんの7回の手術と抗がん剤治療を続けながら、2025年2月のツアーに出演。

そんな中、先日めまいで倒れ検査したところ、新たに脳腫瘍が判明したということです。

LUNA SEAのメンバーたちは、コメントで「僕たちはずっと変わらず、真矢の帰りを信じて待っています」とエールを送りました。

真矢さんは脳腫瘍と闘う決意について、「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します」とコメントしています。