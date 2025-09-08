Kep1er『Biople FES 2025 OSAKA』のスペシャルトークショーに登場！メンバーそれぞれの“美の秘訣”明かす

7人組のK-POPガールズグループのKep1er（ケプラー）が9月7日（日）、大阪・阪急うめだ本店9階の祝祭広場で開催中の「Biople FES 2025 OSAKA」内で行われた「MUSE就任記念！Kep1er×ナチュリズムトークショー」に登壇した。

ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Biople（ビープル）」は、9月3日（水）から8日（月）の6日間、人気のアイテムや新商品が集まる、顧客参加型イベント「Biople FES 2025 OSAKA」を開催。

国内外のナチュラル＆オーガニックの人気ブランド約70ブランドが大集合し、さらにはフードやコスメ、会場先行販売など、カラダもココロも元気になるアイテムが目白押しとなった。

Kep1er（ケプラー）

同フェスに参加している「naturism（ナチュリズム）」は、インナービューティを追求するインナーケアサプリメントブランドで、ミューズ誕生は今回が初となる。トークショーには、現在ヨンウンが休養中のため、シャオティン、ダヨン、ヒカル、ユジン、チェヒョン、ヒュニンバヒエの6名が登壇。MCのナイスななさんの呼びかけでステージにメンバーが登場すると、抽選で選ばれたケプリアン（Kep1erのファンネーム）200名からは歓声が起こり、メンバーの恒例あいさつ「Catch your eye,Catch your mind！」により、会場の空気は一気に温まった。

冒頭トークでは、2022年9月7日の日本デビューから同日でちょうど3周年ということに触れられ、ヒカルは「3周年！お誕生日です！」とにっこり。ユジンも「私たちはこの3年間走ってきました。あっという間でしたが、いつも見守って応援してくれているケプリアンの皆さんありがとうございます！3年間、私たちを愛してくれてうれしいです。これからも見守ってください。大好き！」と愛を伝えた。サプライズで、厳選アイテム詰め合わせがお祝いで贈られると、ヒカルは「ありがとうございます！見ていいんですか！？」とその場で開封し「かわいい！」と目を輝かせていた。

続いては、美容の話題に。まず、ナチュリズムのミューズ就任の話を聞いたときの心境を、チェヒョンは「インナービューティに興味があったので、就任を聞いたときはすごくすごくうれしかったです。これからもよろしくお願いします！」と振り返った。メンバーそれぞれお気に入りのナチュリズムがあるほど愛用しているとのことで、ヒカルは「いつも職場で欠かさずに飲んでいます」と言い、ユジンは「私たちだけじゃなくて、男性マネージャーさんも飲んでいます」と男女ともに効果があることをアピールした。日本のアイスやお菓子が好きなチェヒョンは「おいしいものを食べた後はナチュリズムを飲んで、心の安心を取り戻しています（笑）」と照れ笑いを浮かべていた。

この日は「忙しくてもこれだけは欠かせない美容習慣」をメンバーごとに紹介する場面も。ヒュニンバヒエは「パーソナルトレーニングを週に2回受けています。運動は絶対に欠かさずやっていますね」と話し、ユジンは「ビタミンを飲んでいます。体力が大事だから」と内面からケア。ヒカルは「どれだけ忙しくても足つぼスリッパを履いて出勤しています。痛みがクセになるんです（笑）」と笑顔を見せ、シャオティンは「外出するときは絶対にサンクリーム（日焼け止め）を塗ります。これがすごく重要なんです」と美白を保つ秘訣を明かした。

Kep1er（ケプラー）

トークショーの中盤では、ビープルとコスメキッチンで現在販売中のナチュリズムが特典付きの限定商品であることをアナウンス。対象商品を購入するとメンバーのフォトカードが手に入ることも紹介。ヒカルも「裏面には自己紹介が書いてあります。ぜひ皆さんゲットしてください」とアピール。この裏面の自己紹介はQ&A形式になっており、トークショーでは質問の一つ「私だけのハッシュタグ」を深掘りした。チェヒョンとユジン、ヒュニンバヒエはそれぞれ「君の白虎」「うさぎリーダー」「ベビーライオン」と、自身をイメージする動物に絡めて回答。続くヒカルは、ケプリアンと自身だけのハッシュタグ「ヒカル大好き」と答え、このハッシュタグが付いている投稿は「いつもチェックしています！」と打ち明けていた。

ダヨンは、好きな日本語は「ちょっとだけ待っててね」だと口にし、「デビューする前から好きな日本語なんです。日本語の先生に『ちょっとだけ待っててね』っていうとファンが喜ぶと教えてもらったので、使っています」と笑みを浮かべた。シャオティンは、自身の名前と発音が似ている「サンシャイン」と書き、イメージ通りの回答にMCは「私たちの心の太陽です」とコメントし、会場を沸かせた。

Kep1er（ケプラー）

音楽トピックでは、8月のカムバックについても言及した。ヒュニンバヒエは、新曲『BUBBLE GUM（バブルガム）』のコンセプトを「悪童、いたずらっ子ってイメージです。そのようなスタイルで帰ってきました。『すべてを飲み込んでやる！』って感じの曲になっています」と話し、シャオティンは座ったままできる振り付けを「ポイントはサビの部分。指と、パンッ！って弾けるような表情がすごく大事です」とレクチャー。メンバーとケプリアンがともに踊ると、会場は一体となって盛り上がり、チェヒョンは「かわいい！ありがとうございます！」と声を弾ませていた。

終盤には、メンバー全員から一言あいさつがあった。ヒュニンバヒエは「皆さんと交流することができてとてもうれしかったです！」と喜び、ダヨンは「会いに来てくれたケプリアンの皆さん本当にありがとうございました！」と感謝。ユジンは「すごく会いたかったです。ありがとうございました！」とケプリアンに手を振り、チェヒョンは「ミューズになれて、大阪も訪問できてとてもうれしかったです。これからもナチュリズム、そしてKep1erをよろしくお願いします」と呼びかけ、シャオティンは「時間を作って会いに来てくれてありがとうございました。今はお昼ご飯の時間なのでご飯食べてくださいね！」とファンを気遣ったメッセージ。最後は、ヒカルが「来てくれてありがとうございました。以上、Kep1erでした！またお会いしましょー！」と締めくくり、ステージを後にした。