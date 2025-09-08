指原莉乃、洋服のうっかりシミに！持ち歩き用の便利グッズを紹介「あっ！って時に使ってます」

指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『30代女性の小さなバッグにはこんなものが入ってます【個人の感想】』という動画を公開。愛用しているバッグの中身を公開する中で、ポーチに入れて持ち歩いている“便利グッズ”について教えてくれました♪

【関連】指原莉乃『サッポロ一番』おすすめトッピングを紹介「本当にマジで美味しい」「優勝」

動画内で、指原さんが紹介した商品がこちら！

◼︎シミとり洗剤

株式会社アイン / シミとり洗剤 ザウトマン ミニ 20ml （携帯用） 税込550円（公式サイトへ）

お出かけ先や旅行先で、お気に入りの洋服にうっかりシミをつけてしまうことってよくありますよね。

そんな時に便利なミニサイズのシミとり洗剤。醤油、ケチャップ、カレー、ワイン、コーヒー等の食べこぼし全般、口紅、ファンデーション、油性ボールペンなど、水性・油性の両汚れに対応でき、強力で多用途に使えます。

主成分はココナッツ油脂の天然派原料で、素材・手肌・環境に優しく、安心です。

◼︎外出時の応急措置に

指原さんは「これは私が服汚しちゃうなぁみたいな話をした時に、きたりえちゃんが『ザウトマンいいよ』って教えてくれて。それのちっちゃいやつ持ち歩いてます」と、北原里英さんに教えてもらったとコメント♪

そして「これ結構いろんな時に便利で。あっ！って時に使ってます」「（ザウトマンを）チョンチョンってした後に、おしぼりとか濡れたやつでポンポン…って応急処置的な感じで」と、うっかり服を汚してしまった時に、すぐ使っていると教えてくれました。

■動画もチェック

動画では、指原さんが、この商品以外に愛用しているバッグの中身を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね♪