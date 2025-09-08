みちょぱ、めるるの“良いな”と思うところ「離れちゃったら寂しいなって思ったんですけど…」

9月8日、日本テレビ系『DayDay.』に、“みちょぱ”こと池田美優と、“めるる”こと生見愛瑠がVTR出演した。

番組では今回、9月6日に開催され、今年20周年を迎えたファッションイベント『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した池田と生見にインタビューを実施。

この中で、池田は、生見の“良いと思うところ”について聞かれると、「芸能界に染まらないところ」「やっぱ俳優さんとかやってるけど、あんま芸能界芸能界してなくていいなって」「もうちょっと離れちゃったら寂しいなって思ったんですけど友達もあんま作んない感じが」と発言。

これを受けて生見が、「いないんですよ」と苦笑いすると、池田は、「それがいいなっていう」とコメントした。

また、お互いの約20年前の写真が公開され、池田は4歳当時の生見に、「める、変わってないねー！私出会った頃あんな感じだったよ。質問しても全然喋ってくれなくて。その時の顔だよ。あんな感じだったよ」と話していた。