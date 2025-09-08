GENERATIONS、PKCZ®などで活動する白濱亜嵐の2nd写真集『Hallelujah!!』（読みはハレルヤ）が9月18日に小学館から発売される。

【画像】白濱亜嵐、恋人目線のスーツ写真を見る

今回発表されたのはバーでの熱帯夜スーツ写真。スーツの衣装とは違う、「夜の空気」をまとったスタイリングとなっている。本作は観光大使を務めるフィリピンの首都マニラとボホール島で撮り下ろし。本人とのフィリピン旅行気分を味わえるような「恋人目線」にこだわり、普段見られない“素顔”を収めた作品となった。普段から肉体作りに励んでいる本人が、写真集のために特別に体を鍛え抜き、さらに過去最大露出に挑戦した1冊となっている。通常盤に加え特別限定版豪華BOXも発売され、一部ストア限定カバーなども発売される。

■白濱亜嵐 コメント事務所の方針もあって、他のアーティストさんより衣装でスーツを着る機会が多いです。GENERATIONSでもこの前スーツを新調しましたし、自分専用のスーツが事務所にたくさん保管されています。その中でも、この衣装は遊び心があって、このまま夜の世界に出られそうなオシャレ感のあるスーツですよね。襟足が出ないようにヘアスタイルにこだわったのもポイントです。

白濱亜嵐 （C）小学館 撮影／田形千紘

（文＝リアルサウンド ブック編集部）