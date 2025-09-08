今季よりミランではマッシミリアーノ・アッレグリが指揮官に復帰しているが、当初から注目されてきたのが10番を背負うFWラファエル・レオンの活かし方だ。



レオンは8月17日に行われたコッパ・イタリア1回戦のバーリ戦に先発したが、そこでふくらはぎを負傷。まだリーグ戦の方では出番がない。



この代表マッチウィーク明けには復帰する予定となっているが、伊『Milannews24』はアッレグリがレオンをセンターフォワードで起用していく考えと伝えている。これまでは左ウイングでプレイすることが多かったが、今季は異なる役割を任されることになりそうだ。





システム案としては、開幕から使用している3バックをベースとした［3-5-2］、あるいは4バックのクリスマスツリー型となる［4-3-2-1］が出ているという。3-5-2の場合は誰かと2トップを組むことになり、サンティアゴ・ヒメネスやチェルシーから加入したクリストファー・エンクンクが候補となる。またミランは今夏にFWルカ・ヨビッチを手放しているが、これで現在背番号9を着用している選手がいないことになる。ミラン全盛期は9番の似合うストライカーが多く、21世紀に入ってからは2001年より2012年までフィリッポ・インザーギが背負ってきた。その後もアレシャンドレ・パト、フェルナンド・トーレス、ゴンサロ・イグアイン、オリヴィエ・ジルーらで繋いできたが、それが途絶えたことになる。現在のミランでは純粋なセンターフォワードが不足しており、それこそヒメネスくらいか。アッレグリの指導でレオンがセンターフォワードとして覚醒してくれれば面白いが、レオンはチームを救うゴールゲッターへ成長できるだろうか。