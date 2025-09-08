トッテナムは序列低下のマリ代表MFビスマの売却を急ぐ？ フェネルバフチェと交渉中と英メディア
トッテナム・ホットスパーは序列が低下するマリ代表MFの売却に向けて動きを強めているようだ。
『TBR Football』のジェイミー・ブラウン氏によると、トッテナムは29歳のマリ代表MFイヴ・ビスマを売却するため、トルコの強豪であるフェネルバフチェとの交渉を開始したという。
2022年7月にブライトンからトッテナムに完全移籍を果たしたビスマは加入以降、公式戦通算100試合に出場するなど主力として活躍。しかし昨季はプレミアリーグでの先発出場が16試合にとどまるなど序列が低下。今季からクラブの指揮を執るトーマス・フランク監督の抗争からも外れており、今夏は退団の可能性が高まっている。
トッテナムでは構想外になっているビスマ。果たしてトルコ入りは実現するのだろうか。
