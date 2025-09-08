ソニーネットワークコミュニケーションズは、光回線サービス「NURO 光」で月額基本料金や基本工事費などが無料で利用できるキャンペーンを開始した。期間は10月31日まで。

期間中、公式サイトから新規で「NURO 光」を申し込んだユーザーを対象に利用開始月から最大2カ月間、月額基本料金や基本工事費、解約時の工事費残債などが無料となる。

今回の無料キャンペーンは、国際的ネットワーク分析機関であるOpensignal社が7月に発表した日本国内の「固定ブロードバンド・エクスペリエンス」レポートで全国最多受賞したことによるもの。

レポートでは、Opensignal社が日本の固定ブロードバンド・ユーザーの実データを分析し、5つの指標となる「一貫した品質」、「ダウンロード・スピード」、「アップロード・スピード」、「ビデオ・エクスペリエンス」、「信頼性エクスペリエンス」を評価している。

そのうち、NURO 光は「ダウンロード・スピード」、「アップロード・スピード」、「信頼性エクスペリエンス」の3部門を単独受賞し、「ビデオ・エクスペリエンス」を共同受賞した。

さらに、名古屋・大阪などの5都市を対象としたユーザー・エクスペリエンスにおいても、全25の受賞可能な賞のうち6つの賞を単独受賞し、14の賞で共同受賞に選ばれた。特に札幌と横浜では、全5部門で単独受賞または共同受賞を獲得した。