スポーツの秋の話題です。

【写真を見る】 放物線を描き次々と宙を舞う！ 一風変わった競技 "フライングシューズ" で爽やかな汗 90歳超えの参加者も！（山形・尾花沢市）

尾花沢市できょう、一風変わった競技で地域の人たちが爽やかな汗を流しました。

放物線を描き、次々と宙をまうのは農作業に欠かせない長靴です。この競技、その名もフライングシューズ。

的をめがけて長靴を投げ、合計得点を競う競技です。

発祥はお隣、宮城県加美町。尾花沢市との地域交流の中で根づいたこの競技、県内で唯一、行われていて今回で１２回目の開催です。

いびつな形で投げにくく、またゴム製でグニャリと曲がることから着地の予測が難しいのが競技の特徴です。





玉野地区ふるさと振興会 生田健一 会長「結果がオーライなのかな。ゴム靴に聞いてくれ」

きょうは市内から１１チーム・５５人が参加、年齢や性別に関係なく楽しめることが人気の秘密だそうです。

■90歳超えの参加者も！

最年長 大山光男さん（９２）「９２ッス。力が入らない年をとると。１０点は狙っているけどそこまで届かない」

的は外しても見事なスローイン。お見事です。

チームメイト「我がチームでは一番の元気。我々も見習わなければ」

■長靴が教えてくれる人生訓

優勝はこのチーム。大きな的は狙わずにコツコツと点数を積み上げた事が勝因です。

参加者「コツは無心になること。あまり欲を出さないで１人１人投げる（Ｑ人生においても・・・）共通するね」

長靴が教えてくれる人生訓。玉野地区では今後もこの競技で地域を盛り上げていきたいとしています。