8日に開会した今回の石川県議会で注目されるのが、馳浩知事の再選への出馬表明です。これまでも意欲を示してきた馳知事は、11日の県議会で正式に表明するとみられます。

8月18日。



「どうもお疲れ様です」



馳知事が向かった先は、この日、設立された中能登町の後援会。



後援会長を務めるのは、地元の宮下為幸町長。



中能登町・宮下 為幸 町長：

「来年3月には知事選挙があるということで、中能登町としても馳知事をぜひ、一生懸命みなさんと一緒に応援しながら本当にこう」

来年3月の知事選挙に向けて、次々と後援会を発足させている馳知事。



珠洲市や津幡町などで立ち上げ、中能登町で8か所目に。



この日は、その知事選挙について…



石川県知事 現職・馳 浩 氏：

「正式に議会で意思表示するのは9月議会なんですよ。9月議会で、どういう表現で、来年の知事選に出ますと表現するかは今、考えています」



そして、能登の復興について強い思いを明かしました。

石川県知事 現職・馳 浩 氏：

「来年3月の挑戦は、復興と挑戦という柱を立てています。復興は、誰がみても10年は掛かります、あれだけの大変な状況は。だけども諦めてはいけないし、お叱りをいただきながらも、私は石にかじりついてもみんなと協力してやります」



その中能登町は、立憲民主党の近藤和也衆院議員のお膝元で、地元選出の県議会議員も立憲民主党。



県民党として、超党派での支援を求めたい知事にとっては、何かと気を遣う地域です。



石川県知事 現職・馳 浩 氏：

「自民党だけ向いているわけにはいきません。私自身も大きな会派の順番で自民党さん、その他の会派の方々にも、県議会に議席を持つ会派のみなさんに、率直にお願いに上がろうと思っています」

「ガンバロー」



しかし、いまだ設立のめどがたたない市町もあります。



中能登町・宮下 為幸 町長：

「他の地域ではしがらみがからんでいるところがありますんで、どううまく切り込んで誰かが調整していかないとだめやなと感じますね」



三つどもえの戦いとなった前回の知事選では、自民党が分裂。

石川県内の市長、町長の対応も分かれ、能登で馳知事を支持したのは珠洲市長のみ。



ほとんどの能登の県議も、対立候補を支持しました。



そのしこりが懸念される輪島市や七尾市の地元県議に、後援会の設立について聞くと…



自民党石川県連 輪島市選出・宮下 正博 県議：

「いろんな声がありますよ。本当に地震の時の対応とか、それぞれに心に残った傷もありますから。そこはやっぱり皆さんのやっぱり思いもちょっと聞いてかからないと、軽々にそういう判断は難しいのかなという思いです」



自民党石川県連 七尾市選出・和田内 幸三 県議：

「県政が混乱するよりも、過去のことは過去のこととしてしっかりと受け止めて、先に向けての方向性というものは見出していかないと」

まずは、前回、分裂した自民党の内なる対応が注目されますが…



自民党石川県連・福村 章 最高顧問：

「陣営の基盤をしっかり固めることも大事なので、どなたか出られるか出られないか、それは相手のことですから、あんまり気にしてません。盤石の態勢だけはしていきたいと思ってますし。まずはやっぱり内なる自民党からするような、その上で、一つでも多くの政党や団体から支持をいただける、そんな体制を作っていきたい」



自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：

「各党の思い、あるいは連合がどうなのか、あると思いますので、願わくばできるだけ多くの県民、党として多くの方にご推薦、ご支援を賜れば、それに越したことはないと思います]



一方、前回は、馳知事の対立候補を支援した県議会の第2会派「未来石川」。

未来石川・吉田 修 県議：

「今回、知事選というのが、この9月議会の中で議論をされるということで、議会の中は、これまた熱くなってくるのではないかなというふうに思っておりますが」



8月、非自民勢力で集まり、知事選対応を協議しており、今後、結束して動くことを確認していますが…



未来石川・吉田 修 県議：

「前回の選挙も自民党が割れて、そして自民党の方から支援をしてほしいという要請があり、今回もそういったところでしっかり一本化して、自民党がやれるのかやれないのか、そこを見極めていきたいなと思っています」

オール与党の支援体制を築けるのかどうか、よりバランス感覚が求められる馳知事。



11日の出馬表明を機に、各政党勢力の動きが本格化します。