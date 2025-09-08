新庄市の中心部できのう相次いでクマが目撃され、きょうは早朝から警察などが現場周辺をパトロールしました。

【写真を見る】駅や病院付近でも...7日新庄市の中心部にクマ出没 新たなクマの目撃情報はなし（山形）

午後５時現在、新たなクマの目撃情報はありません。

クマの目撃が相次いだ新庄市。きのう最後に目撃された新庄駅付近では、けさ、警察のパトロールや職員による見回りが行われる中児童が登校する姿が見られました。

警察によりますと、きのう正午ごろ５０代男性が中心部の最上中央公園内でクマ１頭が歩いているのを目撃しました。クマは体長１．５メートルとみられています。

■病院や駅付近でも...

きのう午後２時すぎには、旧県立新庄病院近くの道路で、午後５時半ごろには、ＪＲ新庄駅西側でクマが出没。

駅西口の飲食店から南の方向、プロパン会社から北の方向、ホテルの駐車場、そして新庄駅前広場「アビエス」付近のあわせて４か所で目撃されています。

目撃されたクマは同一個体とみられ、警察と市が付近を捜索しましたがきょう午後５時現在行方はわかっていません。

■市民は

新庄市民「どこにでも出てなんかこわいなと思っている」

新庄市民「（県内で）被害も結構出ていますので、十分気を付けたいと思います」

警察は、児童の下校時間にもパトロールを行ったほか、万が一、クマを見つけた際は、すぐに市や警察に通報するよう呼びかけています。