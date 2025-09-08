石破総理が7日、緊急の会見を開き突然の退陣を表明しました。党内から総裁選前倒しの要求が広がる中での決断に、石川県内からも様々な声が上がっています。

石破総理「自由民主党総裁の職を辞することとなりました。選挙結果に対する責任は総裁たる私にあると申し上げてきた。米国関税処置に関する交渉に一つの区切りがついた今そのしかるべきタイミングであると考え後進に道を譲る考え」

石破総理は7日夕方、緊急の記者会見を開き自民党総裁を退陣する意向を表明しました。

石川県内の有権者は・・

牛田和希キャスターリポート「きのう辞任の意向を示した石破総理ですが、町のみなさんはどのように受け止めているのでしょうか」

街の人「来るべき時が来たなと思う。総理になる前に言っていたことと、なかなか自分の思うことをできなかったというのが正直な意見。」「すごく頑張っていると思っていた、真面目そうに頑張っていたから残念だなと思っている」「給付ということは印象に残っていたけれど、どうしても継続できるような政策なのかなという部分でちょっと疑問があった、政策ができる方が次の後任になるとうれしい」

自民党内では総裁選前倒しの是非をめぐり8日、国会議員や地方組織の意思を確認する予定でしたが、退陣表明を受けて県連は8日朝、役員会で当初予定していた意思表示の見送りを決めました。

自民党県連・下沢佳充幹事長「内外の情勢が総合的に総裁が勘案されて決断されたという事なので1つの節目がきたのかなというのが実感」

与野党双方から「早く退陣すべきだった」という声

相次ぐ国政選挙での大敗の責任から、早く退陣すべきだったという声は与野党双方から聞かれます。

自民党・不破大仁県議「ぼくは（参院選）直後がいいと思っていた。すぐに責任論を口にすべきと思っていたのであの行動だったのでもっと早くても良かった。

立憲民主党・近藤和也衆院議員「1つの政党を率いるリーダーとしてはあれだけの大敗負け続きであってので決断という点では遅かった。

国民民主党・小竹凱衆院議員「われわれの党として早く政策論争がしたいという事で一区切りがついた。党内のごたごたを先延ばしにしていくのは国民にとっても望ましくない」

共産党・佐藤正幸県議「参議院選挙の結果を受け止めきれずにズルズル結論を先延ばしにした国民不在の日々でなかったかと思う」

石破総理と親交のある県議は「絶妙なタイミングで辞意表明」知事は、「能登支援に感謝」

一方で、石破総理と長年親交のある自民党県議の重鎮・福村章県議は…。

自民党・福村章県議「正直私はほっとしている。絶妙なタイミングで退陣された。いま最も大事なのは日米関税の問題。それをしっかり片付けないと日本の経済が破たんしてしまう。そういうことをきちっとやってその後に進退を問いたいと思っていたと思う」

能登半島地震や奥能登豪雨からの復旧復興を政府としてバックアップしてきた石破総理に感謝の声もあがりました。

馳浩知事「就任以来真っ先に能登半島の被災地を訪問に多々来ました特段の配慮を頂いたことは皆さんもご承知の通り特に交付金等財源的な面で特段の配慮を頂いたことには感謝申し上げております。」

立憲民主党・近藤和也衆院議員「震災からの復旧復興という点では補正予算の私が提案した1000億の増額だったり、雇用調整助成金をさらに1年延長する、あり得ないありがたい決定をしてもらい個人的には残念に思っている」

自民党は総裁選について、党員・党友票を含めたいわゆる「フルスペック」で行う方針を固め、22日告示、10月4日投開票の日程で最終調整しているということです。