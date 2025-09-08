石破総理大臣の発足から1年での退陣表明に、県民や議員からは落胆や批判の声が上がっています。



広島市で開かれた、自民党広島県連の会合。当初は総裁選「前倒し」を議論する予定でしたが、辞任表明を受けてとりやめとなりました。

■自民党広島県連 平口洋会長

「うちは肩すかしをくらった感じ。それはそれとして今後のことが大事ですから。地方創生の問題に馬力を持って取り組んでいただける方がいいだろう」





発足からわずか1年での辞任表明に、県民は。■「ずっと続けるとおっしゃっていて関税政策とか一定の成果は出ていたように思うから、やめるのはちょっと残念かな」

■「遅かった。（選挙で）負けたから仕方ないかな」



党内での権力争いに、被爆者からは冷ややかな声です。

■広島県被団協 箕牧智之理事長

「今度誰がなってもその人おろしが始まると思う。（次の首相には）核兵器禁止条約に最低でもオブザーバ参加していただきいたい」



一方、野党からは、国政停滞への批判が相次いでいます。

■立憲民主党広島県連 佐藤公治代表

「辞任したのは当然のことだと思っています。前回の参議院選挙が終わってのこの50日間が、いったいぜんたいなんだったんだろうかと。どう国会なり国政が対応したかというと無に近い状況だったと思う」

■国民民主党 福田玄衆院議員（比例中国）

「やはり引っ張り過ぎている。遅きに失したという感じは受けていますね。（国政選挙で）自公過半数割れという民意が示されたわけですから、そのことに対しての責任というのをしっかりと示す必要があったのではないかと」



自民党内では”ポスト石破”に向けた動きが加速しています。茂木前幹事長は、立候補の意向を表明。さらに旧岸田派の林官房長官も立候補を検討していることを明らかにしました。



■自民党広島県連 中本隆志会長代理

「（林官房長官は）旧岸田派の中でも座長をずっと務められて、信頼も人望もあるしいいと思う。ただ、今からいろいろな候補が出る中で、まずは勝つためにどういう政策を掲げて総裁選に出られるのか。それがひとつポイントになるのではないかと」



自民党幹部によると総裁選は10月4日、党員投票を含めたいわゆる「フルスペック」で実施する方向で最終調整しています。

（2025年9月8日放送）