西九州新幹線の開業3周年を記念して、新幹線「かもめ」を洗うイベントが6日、大村市で開かれました。

鉄道ファンや親子連れが、普段は入れない新幹線の整備の裏側などを見学しました。

モップで丁寧に磨かれているのは、西九州新幹線「かもめ」です。

大村市のJR九州大村車両基地で開かれたイベントには、4700人を超える応募の中から選ばれた親子連れや鉄道ファンら約200人が参加しました。

（佐賀から）

「ちょっときつかった、モップ掛け。上手に洗えたと思う」

（福岡から）

「お掃除上手にできた。かもめの色が好き」

（福岡から）

「3年間頑張ったねと、洗ってあげられるのがとてもうれしい」

掃除を終えた後、参加者はきれいになった「かもめ」に乗り込み、新大村駅へ向かいました。

この日、大村車両基地では「新幹線フェスタ」も開かれ、訪れた人たちはミニ新幹線に乗ったり、好きな言葉を表示させた電光掲示板の前で記念撮影をしたりして、貴重な機会を満喫していました。

今月23日に開業3周年を迎える西九州新幹線。

JR九州によりますと、開業以来、約734万人が利用したということです。