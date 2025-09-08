東京で開かれる陸上の世界選手権に、高校2年生で代表に選出された星稜の清水空跳選手。今週末の開幕を前に、意気込みを語りました。



星稜高校で会見に臨んだ清水空跳選手。

星稜高2年・清水 空跳 選手：

「この小柄な体格でもしっかり走れるんだという、インターハ イでの10秒00を彷彿させるような走りを、もう一度していきたいなと思います」

清水選手は、7月のインターハイで、100メートルで10秒00の高校新記録を樹立し優勝。





これにより、世界選手権の4×100メートルリレーの候補8人のに選ばれました。今回、選手団の中では最年少での選出。

自身でも代表選出は想定していなかったといいますが…



星稜高2年・清水 空跳 選手：

「高校での世界陸上やオリンピ ック出場は数も少ないと思うので、そういう面ですごいことをしたんだなと実感しました」



また、インターハイでの高校記録は、オリンピアン・桐生選手の高校記録を12年ぶりに更新したものでしたが…

星稜高2年・清水 空跳 選手：

Q. 特に話したい選手は？

「1番は桐生選手です。シニアのトップ選手から世界での戦い方やピーキング(調整)の仕方、そういうのを一番いろんなことを教わりたいなと思 いますし、これからの陸上人生での第一歩となる大会となるので、まずは勝ちを狙いに行くという一心ではなく、本当に経験を積んでこれからの自分の陸上人生につなげたいなと思います。でもリレーという種目にはなるので、日本に貢献してたくさんの感動を引き出したいなと思います」

清水選手は、9日に石川を出発し、初めての世界の舞台に挑戦します。