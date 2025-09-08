タナカガ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/08】男女2人組YouTuber・パパラピーズのタナカガが8日、自身のInstagramを更新。家族3ショットを公開し、話題となっている。

【写真】タナカガ、娘を抱っこした家族3ショット

◆タナカガ、家族3ショット公開


タナカガは「ママの私。毎日キラキラでピカピカな日常をありがとう」と感謝をつづり、娘と過ごす日常を公開。抱っこしながら絵本を読んでいる写真やゲームセンターでの家族3ショットなどを投稿している。

この投稿に、ファンからは「幸せな気持ちになる」「温かい表情」「癒される」「微笑ましい」「愛が伝わる」などと反響が寄せられている。

タナカガは2022年11月に結婚を発表。2024年7月4日、自身のSNSを通じ、第1子出産を発表した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】