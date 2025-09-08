沖田愛加アナ、美ウエストチラリSEXYワンピ姿に「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/09/08】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が8日、自身のInstagramを更新。穴が開いたデザインのワンピース姿で美しいウエストを披露し、話題となっている。
【写真】沖田愛加アナ、美ウエストチラリSEXYワンピ姿
沖田アナは「横が空いてるワンピースかわいい」とつづり、ウエスト部分に穴が開いたノースリーブワンピース姿を披露。夏らしいショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「スタイル抜群」「女神」「可愛すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
