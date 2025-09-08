『ボイプラ2』参加者チョン・ヒョンジュン、脱落後に自筆手紙を公開…日本語メッセージも「心から愛しています」

Mnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』に出演していたNOUERエンターテイメントの練習生チョン・ヒョンジュンが、ファンに向けた温かい思いを直筆の手紙で伝え、感動を呼んでいる。

チョン・ヒョンジュンは9月5日、所属事務所の公式SNSを通じて直筆の手紙を公開した。「僕を信じて最後まで応援してくださった全ての方に心から感謝します」と感謝を述べ、「僕がここまで来られたのは、スタクリエイターの皆さんの応援のおかげだと思います」と綴った。

さらに「いただいた応援と愛は、温かい休息とエネルギーになり、僕自身もスタークリエイターの皆さんにとって安らげる存在でありたかった」と感謝の気持ちを明かした。

（写真＝NOUERエンターテイメント）チョン・ヒョンジュン

また「これほど多くの愛を受けられることがまだ信じられず、大きな贈り物のように感じています」と心境を語り、「これからもっと深い人間になり、より良い姿で成長したい」と決意を示した。

チョン・ヒョンジュンは『BOYS II PLANET』で初登場からオールスター評価を受け注目を集めた。安定した実力と誠実な努力、魅力を兼ね備えたオールラウンダーとして活躍したが、4日に放送された第2回生存者発表式で惜しくも脱落となった。

最後に彼は「今回の旅はここで終わりますが、さらにかっこよくなった姿でファンの皆さんにお会いできる日が必ず来ることを願っています」と述べ、「常に感謝していますし、今も感謝しており、永遠に感謝します」と重ねて感謝の言葉を残した。

なお、チョン・ヒョンジュンの所属事務所NOUERエンターテイメントは、ビルボードルーキーグループのNouerAをはじめ、俳優パク・ヘイル、ソン・セビョク、スエ、チャン・ヒジンなど多数のスターが所属する総合エンターテインメント会社としてその地位を拡大している。