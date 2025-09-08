「ゾイド」のムービングキット「ADVANCED Zi」新型開発計画「C・A・S」が始動イエーガー、パンツァー、シュナイダー、イクスユニットか？
【AZ新型開発計画「C・A・S」】 9月8日 公開
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ゾイド公式XアカウントにてAZ新型開発計画「C・A・S」の予告画像を公開した。
同社IP「ゾイド」で展開されているムービングキット「ADVANCED Zi」シリーズの新商品と思われるものとなっている。
「C・A・S」は「ゾイド」シリーズに登場する「ライガーゼロ」や「バーサークフューラー」の外装換装機能「チェンジング・アーマー・システム」と思われ、画像では「ライガーゼロ」の目元が確認できる。
そして、画像ではアニメでも活躍した「ライガーゼロ」に対応したイエーガー、シュナイダー、パンツァーユニットと思われるものに加え、電子戦用アーマー、イクスユニットと思われるシルエットも確認できる。
今後の発表に期待したい。
ゾイド【公式】 (@zoids_official) September 8, 2025
AZ新型開発計画
『 C・A・S 』
- ゼロは進化する -

(C) TOMY