メルセデス・ベンツ新型『GLC』発表 先進技術を多数採用 BMWに対抗、航続距離700km超へ
人気SUVの次世代EV版が登場
メルセデス・ベンツは、『GLC』の新しいEVモデルを欧州で発表した。来年初頭に発売され、「史上最大の製品攻勢」と呼ばれる展開の幕開けとなる。
【画像】大人気『GLC』のEVバージョン初公開！ 内外装は？【メルセデス・ベンツGLC with EQテクノロジーを詳しく見る】 全23枚
『GLC with EQテクノロジー（GLC with EQ Technology）』と名付けられたこのSUVは、実質的にEQCの後継車となる。EQCが独自の名称と外観を採用していたのに対し、新型では既存の内燃機関モデルと名称およびデザイン言語を共有する。ただし、両モデルは異なるプラットフォームを採用している。
ミュンヘン・モーターショーで公開されたメルセデス・ベンツGLC with EQテクノロジー AUTOCAR
GLCはメルセデス・ベンツのベストセラー車であり、オラ・ケレニウスCEOが同社にとって「最重要」と位置付けるプレミアムSUVセグメントに属する。
EVモデルは新開発のMB.EAプラットフォームを採用。中型〜大型車向けに設計されたもので、急速充電を可能にする800V電気アーキテクチャーを備えている。
さらに、インフォテインメント・システムのMB.OSの最新バージョンを搭載する。
「GLCらしい」デザイン
GLC with EQテクノロジーは完全新設計だが、既存のGLCによく似たデザインになっているとケレニウス氏は説明する。「これが次世代の内燃機関GLCだと言われても、『そうだな、GLCらしい見た目だから当然の進化だ』と思うでしょう」
フロントはEV専用に新開発した『アイコニックグリル』が特徴だ。従来のEVモデルより大型で直立したデザインとなっている。
ミュンヘン・モーターショーで公開されたメルセデス・ベンツGLC with EQテクノロジー AUTOCAR
GLC with EQテクノロジーの全長は内燃機関版GLCとほぼ同等だが、ホイールベースは2972mmと80mm延長。現行のEQCと比べても約100mm長い。
ケレニウス氏はホイールベース延長の理由について「可能だから」とし、さらに「車内空間を増やすことができるため」と述べた。
内燃機関版GLCと比較すると、前後席の足元スペースと頭上空間が広くなり、さらに570Lのトランクと128Lの大容量フロントトランクも備える。
1回の充電で713km走行可能
パワートレインの出力バリエーションは全5種類用意されるが、まず最高出力490psの最上位モデル『400』が発売される。デュアルモーターを採用し、リアに永久磁石同期モーター、フロントには不要時に切り離し可能なモーターを搭載する。
さらに2速トランスミッションを採用し、11：1および5：1のギア比で加速性能と効率性の両立を図っている。
ミュンヘン・モーターショーで公開されたメルセデス・ベンツGLC with EQテクノロジー AUTOCAR
パワートレインがリアバイアス（後輪偏重）の設定になっていることについて、ケレニウス氏は「性能を重視するクルマには望ましい特性であり、EVなら簡単に得られるメリットです」と述べた。
バッテリーは94kWhの大容量ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）で、GLC 400 with EQテクノロジーの航続距離は最大713km（暫定値）とされている。
800Vシステムにより、最大330kWの急速充電に対応している。新型CLA with EQテクノロジーと同様に、400Vの公共充電器（欧州で最も一般的なタイプ）を利用できるよう、DCコンバーターが「国ごとに」用意されるという。
サスペンションは前後ともマルチリンク式を採用した。オプションのエアサスペンションを装着すると、高速道路走行時に車高を下げて空気抵抗を減らし、航続距離を伸ばせるという。また、オプションで後輪操舵システムも選択可能だ。
回生ブレーキと摩擦ブレーキを統合した「ワンボックス」ブレーキシステムも特徴の1つだ。4段階の回生レベルが設定され、最も強力な設定では約300kWのエネルギー回収が可能とされる。
オフロード走行用の「透明ボンネット」機能をはじめ、一連の運転支援システムも装備される。
先進のデジタル・インテリア
インテリアでは「アナログの高級感」と「デジタルの優雅さ」の融合を目指した。大型センターコンソールとインストゥルメント・パネルを一体化したほか、刷新されたエアベントとスピーカーグリルのデザインも特徴となる。
また、メルセデス・ベンツ史上最大のシームレスデジタルスクリーンをオプションで装着できる。そのサイズは39.1インチ（99.3cm）に及び、ケレニウス氏も「スクリーンに付ける名前が尽きました」と冗談を飛ばしたが、最終的には『ハイパースクリーン』と命名された。
ミュンヘン・モーターショーで公開されたメルセデス・ベンツGLC with EQテクノロジー AUTOCAR
オプションのヴィーガン・パッケージは、ソフトタッチ素材のすべてがヴィーガン協会の認証を取得した初の装備とされる。
GLC with EQテクノロジーはドイツのブレーメン工場で生産され、ハンガリーと中国でも生産が行われる。MB.EAプラットフォームを基盤とする今後のEVも同様だ。
欧州での発売は2026年初頭を予定している。価格詳細は未発表だが、参考までに従来型の英国価格を挙げると、内燃機関搭載のGLCは5万4450ポンド（約1090万円）から、EQCは約6万5000ポンド（約1300万円）で販売されていた。