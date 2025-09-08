前夜にリーグ優勝を果たした阪神。犠牲フライで得た2点を守り切り、完封勝利で優勝を決めました。

優勝後インタビューに応じた選手会長・中野拓夢選手は、「昨年の悔しい気持ちもあった中で、今シーズンはなんとしても、個人としても『やり返してやる』という気持ちでシーズンに臨んでいた」とコメント。選手会長をつとめる中で迎えた優勝についても「チームの先頭として引っ張れたのはよかった」と口にしました。

そんな中野選手ですが、2年前にリーグ優勝を決めた試合では、最後の打者が打ち上げたセカンドへのフライを捕球。ウイニングボールをつかんだ選手となりました。この日も最後の3アウト目を意識したか聞かれた中野選手は「正直ありましたね」とコメント。続けて「(最後の打者が)秋山(翔吾)さんだったのでフライは飛んでこないかなっていう気持ちはあったんですけど。まぁ、近本さんのとこにボールが飛んでいったんで、悔しいなと思って見てました(笑)」と笑みを浮かべながら残念そうに明かしました。

守備でも度々好プレーで投手をバックアップする姿を見せている中野選手。その点については「ピッチャーが打ち取った打球を確実にアウトにするっていうことだけを考えて守ってるので。あまり“助けられた”っていうプレーは自分の中でないですけど。常にピッチャーのためにっていうことを考えて守ってます」と頼もしく語りました。