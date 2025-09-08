タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。子どもたちとお祭りに出かけたことを報告しました。



【写真を見る】【 小倉優子 】 子どもたちとお祭りを満喫 「金魚すくいで新しい仲間が我が家に」 5年間育てた金魚と新入り家族を紹介





小倉さんは公式ブログで「友人家族とお祭りに行きました」と投稿。「今年は行けないかなと思ったら、9月に行けて良かった〜」と喜びを表現しています。子どもたちの反応については「子ども達、大喜びでした」と伝えています。







お祭りの様子を収めた写真からは、子どもたちが青い法被に鉢巻を巻き、りんご飴やカラフルなかき氷を手に楽しそうな表情を浮かべている姿が見られます。射的や金魚すくいなど、定番の屋台で遊ぶ様子も投稿されており、夏のお祭りならではの賑わいが伝わってきます。







小倉さんは「はっぴが可愛い」と子どもたちの姿に癒された様子。「お祭りって、大人も子どもも楽しいですね」とコメントしています。







またインスタグラムの投稿では、お祭りの金魚すくいで新しい金魚を迎えたことも報告。「金魚すくいで新しい仲間が我が家にやってきました」と喜びを表現しています。





さらに驚きの事実として、「大きな子は、5年前に金魚すくいでお迎えした子なんです！」と明かし、「あんなに小さかったのに、今ではぷくぷく大きくなりました」と成長を喜んでいます。







投稿には新旧の金魚が泳ぐ水槽の写真も添えられており、カラフルな玉石と青いガラス玉が敷かれた水槽内で、健康的に泳ぐ金魚の姿が確認できます。小倉さんは「新しい子と仲良く過ごしてくれますように！！」と願いを込めています。







この投稿に、「お祭り良いですね みんな楽しそう」「お子さん達も、お祭りは、金魚すくい楽しみかな？夏の思い出になりましたね」「金魚すくいの金魚、大きく育ってますね。」「りんご飴とカラフルなかき氷は外せませんね。射的も楽しそうです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】