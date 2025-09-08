Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¡ÖÇÓ½ü¡×¤ÈÈ¿È¯¡¡°ÜÅ¾ÈñÁÊ¾Ù½éÊÛÏÀ¡¢¹ñ¤Ï´þµÑÍ×µá
¡¡Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô¤ËÅ¾µï¤·¤¿ÃËÀ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¿½ÀÁ¤·¤¿¸ÛÍÑÊÝ¸±Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯°ÜÅ¾Èñ¤ò½ä¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊ¬¤òÉÔ»Ùµë¤È¤·¤¿Ë¡²ò¼á¤Ï¸í¤ê¤À¤È¤·¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô2¿Í¤¬¹ñ¤Ë½èÊ¬¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÂè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬8Æü¡¢Ä¹ºêÃÏºÛ¡Ê¾¾±Ê¿¸²ðºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¸¶¹ð¤Ï°Õ¸«ÄÄ½Ò¤Ç¡ÖÆ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¤¤«¤Ë¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢¹ñÂ¦¤ÏÀÁµá´þµÑ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¸¶¹ð¤Ï¾¾±º·ÄÂÀ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÆ£»³ÍµÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¡£Æ£»³¤µ¤ó¤ÏÊÄÄî¸å¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¡ÊÆ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ë¡ËÉ÷·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤Ë¤Ï10¿Í°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°ìÉô¤Ï³«ÄîÁ°¤Ë½¸²ñ¤ò³«¤¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤ÈÀ¼±ç¤ò¾å¤²¤¿¡£