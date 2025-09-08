Popteenモデル着用♡FILA人気スニーカー「Infinito」「RAYTONA」限定カラー登場

この秋、FILAの人気スニーカー「Infinito」と「RAYTONA」に、特別な限定カラーが仲間入りしました。全国のシュープラザや公式オンラインショップ「kutsu.com」で展開中の新色は、Popteenモデルが誌面で披露するトレンドコーデでも注目♡ スポーティーからガーリーまで幅広く楽しめる万能スニーカーで、あなたの秋のスタイルを一層かわいくアップデートしてみませんか？

FILA「Infinito」限定カラーでスポガーリーに

アイボリー/パープル

FILAの「Infinito」（FC-5239W）は厚底ソールが特徴で、足元にインパクトを与えつつ軽快な履き心地を実現。

スポーティー×ガーリーな「スポガーリー」スタイルにもぴったりです。

ベージュ/イエロー

アイボリー/サックス

限定カラーは「アイボリー/パープル」「ベージュ/イエロー」「アイボリー/サックス」の3色展開。

価格は7,590円（税込）、サイズは23.0cm～25.0cmと幅広く対応し、Y2Kムード漂うスタイリングにもおすすめです♪

「RAYTONA」限定カラーは制服にも映える♡

ホワイト/ブルー

ホワイト/ピンク

FILA「RAYTONA SCRIPT/HEART」（UFW-25078）は、パステルロゴやハートモチーフがアクセントになったかわいらしい一足。

通学スタイルの「スクールガール」コーデにもマッチします。限定カラーは「ホワイト/ブルー」「ホワイト/ピンク」の2色で、価格は9,350円（税込）、サイズは22.5cm～25.0cm。

ホワイト/レッド

さらに「ホワイト/レッド」（23.0cm～25.0cm）は11月下旬に発売予定です。足元から個性を演出できるアイテムとして注目を集めています♡

FILA限定カラーで秋コーデをアップデート

FILAの人気スニーカー「Infinito」と「RAYTONA」から登場した限定カラーは、どんなスタイルにも合わせやすく、足元を主役にしてくれる万能アイテム。

全国のシュープラザや公式オンラインショップ「kutsu.com」で手に入れることができるので、秋のオシャレを楽しみたい方はぜひチェックしてみてください。

あなたのコーデに“全方位かわいい”をプラスしてくれる一足が、きっと見つかります♪