世界インダストリアルインターネット大会で体感する「賢い機械」―中国

中国聯通（チャイナ・ユニコム）のロボットがアームを振り、国家電網の電力・炭素メーターには炭素排出データがリアルタイムで表示され、新松公司のロボット「松羿」が素早く行き交う。世界インダストリアルインターネット大会の展示エリアに足を踏み入れると、多彩な展示品や体験はもはや抽象的な技術概念ではなく、「指先で触れる操作」「肉眼で見える効率」として具現化されていた。インダストリアルインターネットがすでに産業の第一線に根付き、生産上の課題を解決し、製造効率を高める技術力となっていることを実感できる。新華社が伝えた。

世界インダストリアルインターネット大会は5日から8日まで遼寧省瀋陽市で開催された。会期中、インダストリアルインターネットの供給側と需要側のトップ企業が集結し、大規模言語モデル、AR（拡張現実）/VR（仮想現実）などのインタラクティブ手法やエンボディドAIロボットなどのスマート製品を用いて、最先端技術や設備の工業分野における応用シーンを展示した。



瀋陽飛図画筆人工知能科技のブースでは、AIデザインプラットフォームの効率性と創造性を直接体験した。スタッフの案内で「迷彩」「葉っぱ」といったキーワードを入力すると、数秒のうちにシステムは複数のスカーフ用花柄デザイン案を生成した。筆者はその中から一つを選び、微調整や拡大、細部の最適化を行い、最終的に生産に直接利用できるオリジナル花柄図案を生成した。

瀋陽新松のブースでは、8月に発表されたばかりのマルチモーダル対話能力を備えた人型ロボットが多くの観客の注目を集めた。筆者が近づくと、その高性能のハンドが水を注ぐ一連の流れを目の当たりにした。「水を一杯ください」と指示を受けたロボットは、視覚認識によりウォーターサーバーとコップの位置を正確に特定し、自律的に経路を計画し、両腕を協調させて注水、持ち運びなど一連の動作を行い、最終的にコップを安定的に筆者の手に届けてくれた。全過程は流暢で安定しており、高精度な測位とスマートな意思決定能力を示した。

エンボディドAI制御システム、人型ロボット、高性能産業用スイッチ。一見私たちから遠い存在に思えるこれらの機械も、インダストリアルインターネットの力を得て、実際にはますます身近なものになりつつある。浪潮雲洲インダストリアルインターネット有限公司のデジタルトランスフォーメーションコンサルタントである孫［王其］（スン・チー）氏は、「インダストリー4．0からインダストリー5．0への移行において、『賢い機械』は膨大なデータを提供し、そのデータに基づく分析と意思決定によって工業運営の効率を大幅に高め、最終的には生産コストを大幅に削減し、すべての消費者に恩恵をもたらすだろう」と語った。（提供/人民網日本語版・編集/YF）