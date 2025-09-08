ÀÐÇËÌÐÁíÍý¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤Ç²¬»³¡¦¹áÀî¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ï²¿¤ò»×¤¦¡¡³¹¤ÎÀ¼¡Ö¼¡¤ÎÁíÍý¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¡×
¤¤Î¤¦¡Ê7Æü¡Ë¡¢ÀÐÇËÌÐÁíÍý¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ò¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÌë¤¢¤±¤¿¤¤ç¤¦¡Ê8Æü¡Ë¡¢²¬»³¡¦¹áÀî¤Î¹ÔÀ¯¤ÎÄ¹¤äÍ¸¢¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½ÏÎ¸¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¡×¡¢¡Ö·èÃÇ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÐÇËÌÐÁíÍý¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤Ç²¬»³¡¦¹áÀî¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ï²¿¤ò»×¤¦¡¡³¹¤ÎÀ¼¡Ö¼¡¤ÎÁíÍý¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¡×
¡ÊÀÐÇËÌÐÁíÍý¡Ë¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¤Ï¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞÁíºÛ¤Î¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤Î¤¦¡Ê7Æü¡Ë¡¢ÁíºÛ¤Î¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²±¡Áª¤Ç¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÀÐÇË¹ß¤í¤·¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¤¤ç¤¦¡Ê8Æü¡ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡É¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÖÅÞÆâ¤Ë·èÄêÅª¤ÊÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤ß¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹æ³°¤Ç¤¹¡×
¼Ç¤É½ÌÀ¸å¡¢JR²¬»³±ØÁ°¤Ç¤Ï¹æ³°¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢Í¸¢¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ä
¡Ö¡Ê¼Ç¤É½ÌÀ¤Ï¡ËÃÙ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹»ä¤Ï¡£¤³¤Î´Ö¤Î»²±¡Áª¤Î»þ¤ËµÄÀÊ¤¬¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¿È¤ò°ú¤¤¤¿Êý¤¬¡Êº®Íð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤¯¤ÆÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¦²¬»³¸©Ï¢¤ÎÆâ»³ ÅÐ´´»öÄ¹¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Îº®Íð¤ò¤ª¤µ¤á¤è¤¦¤È¼«¤é¼Ç¤¤ò·è°Õ¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ²¬»³¸©Ï¢¡¡Æâ»³ ÅÐ´´»öÄ¹¡Ë
¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤ò¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤¹¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«¤é¼É½¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤ò²óÈò¤·¤Æ¼«¤é¼Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¹áÀî¸©¤ÎÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ï¡£
¡ÊÃÓÅÄË¿Í¹áÀî¸©ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö½ÏÎ¸¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤ÈÊóÆ»¤«¤é´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤³¤Î¤¢¤È¤Î¹ñÀ¯´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢²¬»³¸©¤Î°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¼°ÕÉ½ÌÀ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ä¹ñÆâÀ¤ÏÀ¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤Ç¤Î¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¯·èÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¡£¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ÎÁíÍý¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä
¡ÖÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢15%¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤¿¤È¡¢Æ²¡¹¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡ÖÊª²Á¹â¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÄÂ¶â¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁáµÞ¤Ë¡ÊÂÐºö¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀÇ¶â¤ò²¼¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤ËÀ¸¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡×