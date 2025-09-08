ナムコ限定“ディズニーヴィランズ”のぬいぐるみ登場！ ほんのり頬を染めたルシファーなど4種
ディズニーヴィランズをモチーフにした「ディズニーキャラクター赤いほっぺ ぬいぐるみ」が、9月12日（金）から、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」で順次展開される。
【写真】ピンクのほっぺのルシファーがかわいい！ ラインナップ一覧
■ちょこんと座った姿がキュート
今回登場するのは、ディズニー作品に登場するどこか憎めない悪役たち“ディズニーヴィランズ”をモチーフにしたナムコ限定「赤いほっぺのぬいぐるみ」。
ラインナップには、『ライオンキング』のスカー、『シンデレラ』のルシファー、『ピノキオ』の正直ジョン、『ピノキオ』のギデオンの4種がそろう。
いずれも、ちょこんと座った姿と赤いほっぺがキュートで、一緒にお出かけを楽しんだり部屋に飾っておきたくなるアイテムだ。
【写真】ピンクのほっぺのルシファーがかわいい！ ラインナップ一覧
■ちょこんと座った姿がキュート
今回登場するのは、ディズニー作品に登場するどこか憎めない悪役たち“ディズニーヴィランズ”をモチーフにしたナムコ限定「赤いほっぺのぬいぐるみ」。
ラインナップには、『ライオンキング』のスカー、『シンデレラ』のルシファー、『ピノキオ』の正直ジョン、『ピノキオ』のギデオンの4種がそろう。
いずれも、ちょこんと座った姿と赤いほっぺがキュートで、一緒にお出かけを楽しんだり部屋に飾っておきたくなるアイテムだ。