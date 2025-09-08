「日本は予想以上に強かった」メキシコ代表スタッフが明かした森保ジャパンの“リアルな評価”「日本から多くのことを学んだ」【現地発】
日本代表は現地９月６日（日本時間９月７日）、アメリカのオークランドでメキシコ代表との親善試合を戦い、スコアレスドローに終わった。
４連敗中だった難敵から白星は奪えなかったものの、序盤から主導権を握り、チャンスを創出。押し込まれる時間帯も少なく、相手のレベルを考えれば、悲観する内容ではなかった。
では、メキシコサイドでは、この結果をどう見たのか。メキシコのチームスタッフであるジョズエ・ガスパリアーノ氏に話を訊くと、こう印象を語った。
「日本は予想以上に強かった。メキシコにとっては、厳しい試合だった。日本から多くのことを学んだと思う。そういう意味では、メキシコにとっても素晴らしい試合だった」
続けて、メキシコサポーターが埋め尽くした会場の雰囲気にも言及した。
「ファンの皆さんの応援は素晴らしく、目を見張るほどだった。おかげで、試合はこれまでとは違った空気になった」
最後に「日本の皆さん、ありがとう。本当にありがとう」と対戦国への感謝を口にしていた。
日本に押し込まれ気味だった今回の試合は、いい教訓になったと考えているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
