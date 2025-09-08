¡ÖÇØ¸å¤«¤é¶¯Îõ¤Ê½³¤ê¡×¥Á¥ã¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥×¤Ø¤Î´í¸±¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥¤¥é¥¯10ÈÖ¤ËÂ¨¥ì¥Ã¥É¡£Ì£Êý¤ÏÅÜ¤êÇúÈ¯¢ª²¥¤ê¹ç¤¤¤ÎÍðÆ®¤Ë
¡¡¥¥ó¥°¥¹¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡Àï¤ÇÍðÆ®Áû¤®¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤Û¤«À¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Ù¥È¥Ê¥à¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVnExpress¡Ù¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¥¿¥¤¤È¥¤¥é¥¯¤¬·ãÆÍ¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿75Ê¬¤Ë¡¢¥¤¥é¥¯¤¬10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥â¥Ï¥ó¥Ê¥É¡¦¥¢¥ê¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥é¥¯¤¬£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÝÎ©¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥¢¥ê¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ò¡ØVnExpress¡Ù¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à£´Ê¬¡¢¥Á¥ã¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥×¡¦¥½¥ó¥°¥é¥·¥ó¤¬ÃæÈ×¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¤¬ÇØ¸å¤«¤é¶¯Îõ¤Ê½³¤ê¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥Ê¥º¥ß¡¦¥Ê¥µ¥ë¥Ç¥£¥ó¼ç¿³¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¥¢¥ê¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´í¸±¤Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ï¥¿¥¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¹µ¤¨Áª¼ê¤ò´Þ¤à¥¿¥¤¤ÎÁª¼ê¿ôÌ¾¤¬¥¢¥ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¿Ê¤·¡¢²¥¤ê¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÍðÆ®¤Ï¾®¤µ¤Ê½¸ÃÄ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥¤¥é¥¯¤ÎÁª¼ê£±¿Í¤¬¥¿¥¤¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤ò²¥¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤¹¤°¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¥¢¥ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢ÍðÆ®¤Ï½ª·ë¤·¤¿¡×
¡¡¤«¤Ä¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Î»¥ËÚ¤äÀîºê¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥Á¥ã¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥×¤Ï¡¢É¨¤òÉé½ý¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢230Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥¢¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë±Ñ¸ì¤È¥¿¥¤¸ì¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÈãÈ½¤·¡¢Éî¿«¤¹¤ë²¿Àé¤â¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ë¡ª ¥¤¥é¥¯10ÈÖ¤¬¥Á¥ã¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥×¤Îº¸Â¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê½³¤êÈô¤Ð¤¹¢ªÎ¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤ÆÍðÆ®
