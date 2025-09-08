日本維新の会の守島正衆院議員ら３人が離党届提出「維新は保守政党に変わってしまった」　３人は新会派を結成し活動へ

新体制になったばかりの日本維新の会で３人の衆院議員が離党届を提出です。



（日本維新の会（大阪２区選出） 守島正衆院議員）「離党せざるを得ないということで今日に至りました」



離党届を提出したのは、日本維新の会の守島正衆院議員、斉木武志衆院議員、阿部弘樹衆院議員の３人です。維新は７月の参院選で比例代表の得票数を前回から大きく減らし、当時の前原誠司共同代表が引責辞任。



８月、藤田文武氏が共同代表に就任するなど新体制がスタートしたばかりでした。守島議員は離党を決めた理由について「今の国会議員団は結党時の考え方と乖離している」などと話しました。





（日本維新の会（大阪２区選出） 守島正衆院議員）「イデオロギーに左右されないところが維新の骨というか筋だという思いが結構強かったんですけど、いろんな議員のお話を聞いても維新は保守政党だというふうに変わってしまった」今後、３人は新会派を結成し活動するとしています。日本維新の会の吉村代表は離党届への受け止めについて次のように述べました。（日本維新の会 吉村洋文代表）「国会議員団の進め方が違うんだということであれば、内部でおかしなところは批判すべきだし、もしどうしても変わらないということであればそれを、国会議員団の中で多数派を形成して自ら代表になるそれぐらいの意気込みでやることだってできると僕は思っています」「守島議員の当選を目指して支えてくれた多くの地方議員、 それからボランティアの皆さんもいるわけで、 その人たちに対する背信行為にあたると思う」こう述べたうえで吉村代表は離党届について、「預かりの状態」としたうえで、「僕自身は、撤回をしてもらいたいと思っています。 1週間程度の期間をおいて、最終的にその状況を踏まえて党としての処分・判断もしていきます」と述べました。