全日本教職員組合が教職員に行ったアンケートで、教職員の9割以上が時間外労働をしていることがわかりました。

アンケートは全日本教職員組合が今年4月から7月にかけて、教職員の始業前や終業後、土日の時間外労働の実態を調査したものです。

アンケートには全国の教職員1200人から回答があり、勤務時間前、勤務時間後のいずれでも9割以上の教職員が時間外労働をしているほか、約7割が持ち帰り仕事をし、土日も4人に3人が働いていることがわかりました。

勤務開始の何分前に出勤しているかという質問への回答では、

■31分から60分前が39％

■61分から90分前が12％

■91分から120分前が3％

■121分以上前が1％で、5割以上の教員が当日の授業準備などを行っているということです。

また、97％が定時退勤できないと回答。勤務終了後の時間外労働については以下の結果でした。

■61分から90分が17％

■91分から120分が23％

■121分以上が34％、さらに181分以上と答えた教職員が10％いました。

勤務時間後の仕事の内容で最も多かったのが「授業・単元の準備」で、本来勤務時間内で保証されるべき授業準備が勤務時間外に行われている実態があると、調査した組合は警鐘を鳴らしました。

教員の働き方改革をめぐっては、教員の残業代の代わりに、給与に上乗せされる「教職調整額」を現在の4％から10％に段階的に引き上げることや、「主務教諭」という若手教員のサポートや学校内外の調整を行う新たな職位を設けることを可能にする法改正が今年6月に成立し、来年1月から順次施行される予定となっています。

アンケート結果について8日、会見を行った全日本教職員組合は「主務教諭」と同様の仕組みを先に導入する東京都の事例を挙げ、「主務教諭」を導入しても業務量は減ることはなく、「主務教諭」などへ業務が偏り、時間外労働が増える場合もあるなどとして、「主務教諭」導入の見直しを求めるとともに、教員の処遇改善と教育予算の増額を求めました。