俳優・白洲迅（32）の妻でタレントの竹内渉（39）が8日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。体調不良により救急車で運ばれていたことを明かした。

竹内は「実は急な体調不良で救急車で運ばれまして…（私が）」と明かし「2日ほど休ませてもらいましたが復活しました」と、無事に回復したことを伝えた。

その後の投稿で、子供たちの寝かしつけ後に寒気に襲われ、上着を羽織るなどしていたものの悪化していったと説明し「車酔い程度の気持ち悪さとお腹ゴロゴロしはじめ立っていられなくなる」と当時の症状を振り返った。さらに「背中の激痛はじまる。痛すぎてじっとしてられないくらい」とし「貧血もでてきて支えられながらとりあえずお手洗いへ行ってみる。そしたらいきなり滝のような汗ではじめる」となったため「これはやばいなと思い救急相談する。救急車呼んでと言われてそのまま救急車」と救急車を呼ぶまでの経緯を記した。

また「心筋梗塞の疑いがあるとの事で救急車呼ぶ騒ぎになってしまいましたがCTの結果、異常はなく急性腸炎だろうとのこと」と病名も明かした。翌日には回復していたとし、原因としては「ストレスや疲労からきたのかも…と言われました」としている。