9月7日午後、報道各社が相次いで石破総理が辞任する意向を固めたことを報じました。自民党の総裁選前倒しへの賛否が明らかになる直前の辞意表明でした。

【写真を見る】石破総理辞意で世論は二分 自民党熊本県連会長「正しい判断だったと思う」熊本県民の声は？

号外が配られた熊本市街地で、県民が石破総理の判断をどのように受け止めたのか聞きました。

県民は…

有権者「石破さんは支持基盤がしっかりしている訳ではないので、いつ辞めてもおかしくないのかなとは思っていた」

有権者「やめる必要はなかったと思う、誰がなっても一緒」

有権者「意外と早いと思いますね」

そして7日午後６時、緊急の記者会見を開いた石破総理は正式に辞意を表明し、次の総裁選には出馬しないことを明らかにしました。

石破茂総理「この度私は、自由民主党総裁の職を辞することと致しました」

自民党県連の対応

これを受けて自民党熊本県連は、8日午前に予定していた”総裁選の前倒し”を求めるかどうかの話し合いを中止しました。

自民党熊本県連 前川收会長「これから先、自民党がまとまって前に進んでいくという前提から考えればありがたい、正しい判断だったと思う」

前川会長は「自民党の力の源泉は民主主義。国民から公平・公正に総裁選が行われたという印象を持ってもらうことが大事」と強調しました。

自民党は、国会議員票と党員票が同数のいわゆる「フルスペック」型の総裁選を10月4日に行う方向で最終調整しています。

次の総裁に何を望む？

総理になる可能性もある次の自民党総裁。どのような人物が求められているのでしょうか。

有権者「災害とかが多いので、そういうのをすぐ対応していただけるような人がなってくれると」

有権者「他の国と仲良くできる人がなった方がいいと思う」

有権者「経済がとにかくダメなのでもっと良くしていただける方が」

世論は「二分」

石破総理の辞任をめぐる考えは世論を二分しています。

JNNがこの土日に行った世論調査で、参院選で自民党が大きく議席を減らしたことを受けて石破総理が辞任すべきかについて聞いたところ、「辞任する必要はない（49%）」が「辞任すべき（41%）」を上回り、自民党支持層に限ると「必要ない」と答えた人は73%でした。

また、注目されるのが次の総理です。

調査では1位が19.3%の同率で、小泉進次郎農水大臣と高市早苗前経済安全保障担当大臣、3位が石破茂総理という結果になりました。