石川県議会9月定例会が開会しました。馳知事は、小松空港の減便対応と、敷地内に誘致を働きかける防災庁の分局について、首相退陣後も問題ないとする見通しを語りました。

全日空の小松・羽田便は、北陸新幹線開業後、赤字路線が続いたことなどから、10月から減便となります。



減便後の対応について石川県の馳知事は、首都圏からの個人旅行と、リピーターを増やす考えを示しました。

石川県・馳 浩 知事：

「旅行会社への首都圏等からの個人旅行商品の造成支援や、利用実績に応じた特典付与によるリピーター確保策の強化などにより、小松空港のネットワークの維持、向上に向けた取り組みを強化してまいります」

また、小松空港で石川県が進めてきたのが、防災庁の分局の誘致。



防災庁の設置は、石破首相が進めてきた政策でしたが、首相退陣後の見通しについては…



石川県・馳 浩 知事：

「来年度の概算要求に、防災庁設置に向けての予算がちょっと沢山入っていますよね。そう考えると次の総理総裁になられる方が、撤回するとは私は思っておりません。防災庁のサテライト機能、事務所を置くことについては、強く求めていきたいと思います」

石川県では、防災庁の分局に向け、自衛隊との連携が容易であることなどの優位性を、国に訴えていくとしています。