女優の高島礼子８日、大阪・南警察署で行われた「一日警察署長委嘱式」に出席した。

委嘱式後、オープンカーによるパレードや大阪・なんばウォーク「くじらパーク」での交通安全啓発活動、大阪市立中央会館で行われたミナミ交通安全大会に出席するなど、精力的に活動した。

すべての行事に参加した高島は「平日と月曜日で結構いろいろな通りを歩いてみて、大阪の方ってノリが良くて（返事を）返してくれるんですよ。すごい楽しい返しを。くじらパークにも集まってくださって、感動しました」と振り返った。

オープンカーでのパレードについて「月曜日の午前中の時間なので、みなさんいらっしゃらないと思いながらも手を振ると返してくれる。それがものすごくうれしくて、モチベーションがどんどん上がっていきました。楽しかったです」と上機嫌。

バイクについて「交通安全のルールを守って、ツーリングを楽しんでいただけたらなって心から思っています。事故を起こしたら、もったいないです」と訴えた。

さらに「心から自分も手本になって、（交通ルールを）守っていかなきゃいけないなと意識が高まりました」と意気込んだ。

７日にはプロ野球・阪神が最速リーグ優勝を果たした。

「私もテレビで見てました。大阪、沸いてますよね。こういう時に来れてよかったな」

同署の警察官は昨夜、大阪・道頓堀の混雑や川への飛び込みなどの警戒・救助など勤務に動員されていたという。

一日署長として「阪神優勝しまして、きっとみなさん夜中まで大変だったと思うんです。それなのに今日、こうやってパレードとかイベントを開いていただいて、心から警察のみなさんに感謝。阪神優勝する前から、みなさん動いてらしたと思うんです」と労った。

高島は現在、舞台「石井ふく子 白寿記念公演『かたき同志』」（９月２１日まで＝大阪新歌舞伎座）に出演中。藤山直美演じる「ひさご亭の女将・かめ」と高島演じる「越後屋の女主人・お鶴」の２人が互いの息子と娘の問題で、真っ向からケンカになるという物語だ。