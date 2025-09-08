防衛大臣として石破総理を支えてきた自民党高知県連会長の中谷元・衆議院議員は、

9月7日夜、オンラインで高知放送のインタビューに答えました。



中谷防衛相

「国益のために、全力で頑張っていただけに、本当に残念に思う。

経済対策、コメ問題、賃金、地方創生、いろんな課題がありました。

少数与党でありましたけど、国会においては謙虚な態度で、一つ一つていねいに答弁をしてきたなかで、

与野党の合意が得られたことがあるが、得られなかったこともある。

そういう大変厳しい環境の中でも、1年間全力で頑張って来たということであるが、

まだ道半ばということであるが、辞任をするということで、極めて心残りで、残念である」





自民党県連は7日、石破総理の辞任表明が発表される前に、総裁選前倒しを要求するかどうか投票を実施。「要求する」が最多得票となり、県連は党本部に総裁選の前倒しを求めることを決めていました。この結果に、県連会長をつとめる中谷氏は―中谷防衛相「これは現職の総理大臣をどうするかということで、非常に難しい議論だったと思うので、各支部や団体でも、いろんな意見があったといふうに思っている。そういう中で、意見集約として、高知県連としては、”おこなうべきである”という結論が出されましたので、それは前向きに、私も粛々と受け止めていきたい」防衛大臣として10年ぶりに韓国を訪問し、8日から日韓防衛相会談に臨んでいる中谷氏は、石破総理の辞任表明の影響で、日本の安全保障政策に支障が出ないようにしていくと強調します。中谷防衛相「特にウクライナの問題、これはヨーロッパのことだと思っていたら、北朝鮮が参加したり、中国が（ロシアに）支援したり、これは本当に大きな変化がいま起こっている。（ロシア・中国・北朝鮮は）核の存在もこの3か国持っていますので、そういう厳しい安全保障のなかで、いかに日本の安全を確保するのか、こういった防衛力の強靭化をしていかなければならないし、外交防衛は、いささかも隙間が出ないように、これは抑止力と高い対処力、即応性、こういうことが発揮されるようにきちんとした防衛力整備ができるように気を引き締めてこれからも臨んでいきたい」また、今後の自民党総裁選については、「きちんと自分の考えを述べることができる実行力のある人を選び、しっかりと支えていきたい」と語りました。