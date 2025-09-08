

Snow Man

Snow Manが、11月5日に5枚目のフルアルバム『音故知新（オンコチシン）』を発売する。”時代の交錯”をテーマにしたコンセプトビデオが公開された。

【動画】公開されたSnow Man 5th Album'音故知新' Concept Video

本作は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚。

また、新ビジュアルと「音故知新」という言葉が持つ”時代の交錯”をテーマにしたコンセプトビデオも公開された。

音源として、初回盤A・初回盤Bには新曲を含む全12曲収録(予定)、通常盤は新曲とユニット楽曲、ボーナストラックを含む全17曲を収録(予定)。

さらに映像特典として、初回盤Aには新曲Aと「カリスマックス」のMusic Video／マルチアングル映像とメイキング映像Aを収録(予定)。初回盤Bには新曲Bとユニット楽曲のMusic Video、メイキング映像B、撮りおろし特典映像を収録(予定)。

そして、5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」の開催も発表された。2025年11月15日(土)〜2026年1月18日(日)までの期間、札幌・福岡・東京・名古屋・大阪で全17公演を行う。Snow Man5th Album『音故知新』2025.11.05 Releasehttps://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021192