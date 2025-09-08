新庄市中心部で7日、クマの目撃が相次ぎました。警察は、小学校の登下校時にパトロールするなどして、警戒にあたっています。



これは7日午後5時半ごろ、新庄市若葉町にある防犯カメラの映像です。新庄市中心部では7日、クマの目撃情報が相次ぎました。警察の調べによりますとクマは体長およそ1.5メートルとみられています。



記者リポート「こちらがはじめにクマが目撃された公園です。 クマは北側から南に移動して、公園内の坂をかけ上がってきたということです」





最初の通報は7日正午ごろ。新庄市金沢の最上中央公園で車を運転していた50代の男性が園内にいるクマ1頭を目撃しました。園内にいたこちらの男性はクマに鉢合わせたといいます。目撃した人「あのベンチの向こう側から姿が見えて、それからこっちに向かって走ってきた。慌てて坂を走って下って逃げた。クマやと思ってびっくりした」幸い男性にケガはありませんでした。その後、午後2時すぎに西におよそ700メートル離れた旧県立新庄病院近くで目撃されたあと、午後5時半前には、同じ若葉町のホテルの駐車場に設置された2台の防犯カメラがクマの姿を捉えていました。ホテル従業員「こちらの家の脇を通って、駐車場を通ってあちらの家の方に逃げていきました。昼ぐらいから市内でクマが出たと騒いでいたのですごいびっくりした。どこにいるのかわからないのでまだ心配」さらに午後5時半すぎJR新庄駅前で目撃されたのを最後にクマの行方はわかっていません。目撃現場の近くの人「やっぱり心配。人に危害を与えなければいいが。お年寄りとか子どもが歩くので早く捕まえてもらいたい」新庄市によりますとクマの目撃に関する通報は11件に上りましたが、これまでに人的・物的被害は確認されていません。警察は目撃現場や学校の近くでパトロールを行うなどして警戒に当たっています。