アジア株 総じて上昇、上海株と香港株は続伸 アジア株 総じて上昇、上海株と香港株は続伸

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:39現在

香港ハンセン指数 25633.91（+215.93 +0.85%）

中国上海総合指数 3826.84（+14.33 +0.38%）

台湾加権指数 24547.38（+52.80 +0.22%）

韓国総合株価指数 3219.59（+14.47 +0.45%）

豪ＡＳＸ２００指数 8849.59（-21.65 -0.24%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81016.81（+306.05 +0.38%）



８日のアジア株は総じて上昇。前週末に発表された８月の米雇用統計が弱い結果となり、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ期待の高まりなどから、アジア株もおおむね堅調な推移を見せた。



上海総合指数は続伸。酒造会社の貴州茅臺酒、化学品メーカーの万華化学集団、自動車部品メーカーの寧波拓普集団、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技が売られた。



香港ハンセン指数は続伸。インターネット検索サイト会社の百度（バイドゥ）、複合企業の中国中信（シティック）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、インターネット・サービス会社の網易が買われる一方で、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、衛生用品メーカーの恒安国際集団（ハンアン・インターナショナル）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバルが買われる一方で、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、小売りチェーンなど多角経営企業のウェスファーマーズ、ソフトウェアサービスのコンピュータシェアが売られた。

外部サイト