ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７８ｂｐ　今日は仏内閣の信任投票
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.662
フランス　　　3.445（+78）
イタリア　　　3.492（+83）
スペイン　　　3.249（+59）
オランダ　　　2.835（+17）
ギリシャ　　　3.332（+67）
ポルトガル　　　3.086（+42）
ベルギー　　　3.229（+57）
オーストリア　2.988（+33）
アイルランド　2.895（+23）
フィンランド　3.044（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）