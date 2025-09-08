ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８ｂｐ 今日は仏内閣の信任投票
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.662
フランス 3.445（+78）
イタリア 3.492（+83）
スペイン 3.249（+59）
オランダ 2.835（+17）
ギリシャ 3.332（+67）
ポルトガル 3.086（+42）
ベルギー 3.229（+57）
オーストリア 2.988（+33）
アイルランド 2.895（+23）
フィンランド 3.044（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
