ヒップホップミュージシャンのWATARU(36）が8日、自身のインスタグラムを更新。7日に69歳の誕生日を迎えた父でシンガー・ソングライターの長渕剛を祝福した。

WATARUは「Hey hey super dad」と書き始め「いつも家族を想い この夏も最幸な想い出を創ってくれてありがとう！！親父が無人島へ連れて行ってくれた Lala Yulaも終始大興奮でZyzy Zyzyって連呼してました」と、長渕、2人の愛娘らとの写真を投稿。

さらに「オトン！！！69.Rockの歳だね エネルギーがツヨシだからガンガン走って行っちゃうんだけど、無理なくゆっくりまた山を一つ一つ乗り越えていこうね 何より、生涯現役で生涯元気でいてくれ!!そしていつまでもかっこいい親父ででっかい背中をみせてね!!!!!!」とつづった。

WATARUの母は元アクション女優でシャンソン歌手、花創作家の志穂美悦子。姉・文音は女優、弟・漣はシンガーソングライターとして活躍している。

フォロワーからは「最高じゃん」「めっちゃいい写真」「素敵な写真だー」「剛さん、69歳お誕生日おめでとうございます」「みんな幸せ溢れる写真だ」などの声が魚せられていた。